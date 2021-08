FATO OU FAKE?

O advogado Clóvis Caetano, deixou a internet alvoroçada nessa semana, isso porque, fez uma postagem em seu perfil do Facebook dizendo que dois vereadores estariam prestes a serem presos: “PRISÃO DE DOIS VEREADORES A QUALQUER MOMENTO. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS, FOI SÉRIO”, dizia a postagem. Após essa divulgação, as pessoas ficaram com medo de compartilhar e curtir, pois, todos nós sabemos que, qualquer movimentação neste sentido na plataforma digital, o nome da pessoa aparece de cara. Porém, no WhatsApp a coisa se espalhou rapidamente. Eu, por exemplo, recebi umas dez mensagens de pessoas que fizeram print da publicação e começaram a espalhar no aplicativo.

TODOS IMAGINARAM QUE SERIA MAIS UMA POSTAGEM JOGADA AO VENTO

Após essa publicação, o Dr. Clóvis Caetano meio que deu uma sumida da internet, com isso, nos grupos de WhatsApp começaram a circular de forma mais incisiva, mensagens de pessoas falando que Clóvis só estava querendo receber curtidas e compartilhamentos na internet, e que não passava de fake news.

ELE APARECEU

Após diversas pessoas terem me mandado a mesma mensagem sobre a postagem de Clóvis, resolvi entrar em conto com ele para entender mais a história. Foi quando ele me garantiu que me mandaria um vídeo explicando tudo, e também me dando liberdade de divulgar o que foi dito. Após três dias, Dr. Clóvis Caetano mandou um vídeo: “Estou me posicionando, até porque a gente não faz publicações mentirosas. O que eu quero trazer a tona é sobre o hospital de campanha de Ferraz, sobre a questão de contratos, questão do Tribunal de Contas da União. Ferraz teve o hospital de campanha, e se pegarmos o parecer de Ferraz, é semelhante ao parecer de cidades onde houve prisão. Aí nós temos pessoas ligadas diretamente, e todo mundo sabe, são vereadores e, na hora certa, eu não tenho nenhuma dúvida que a prisão vai cantar”, disse Dr. Clóvis Caetano em parte do vídeo encaminhado a mim.

PORÉM

Porém, mesmo depois dessas afirmações de Clóvis Caetano, muita gente, principalmente do meio político, ainda está meio sem acreditar no doutor. No WhatsApp algumas pessoas estão dizendo: “Já que ele não falou os nomes dos envolvidos, porque então, não divulga o número do processo ou algo neste sentido. Para mim, é mais uma mentira de Clóvis Caetano”, dizia uma dessas mensagens. O fato é que, mesmo sem apresentar nenhuma prova palpável, sem dúvida nenhuma, Clóvis Caetano está dando uma chacoalhada na cidade, e principalmente nas mídias digitais.

ENQUETE ENTRE OS DEPUTADOS DA REGIÃO:

Dias atrás fizemos uma enquete em relação aos deputados eleitos do Alto Tietê e o resultado não foi muito favorável ao deputado estadual de Ferraz de Vasconcelos, Rodrigo Gambale. A pergunta foi a seguinte:

DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS NA REGIÃO, QUAL DELES VOCÊ JAMAIS VOTARIA:

1- ANDRÉ DO PRADO (PR) – GUARAREMA

2- ESTEVAM GALVÃO (DEM) – SUZANO

3- MARCOS DAMASIO (PR) – MOGI DAS CRUZES

3- RODRIGO GAMBALE (PSL) – FERRAZ DE VASCONCELOS

O resultado final ficou assim:

André do Prado – 11%

Estevam Galvão – 20%

Marcos Damasio – 14%

Rodrigo Gambale – 55%