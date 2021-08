O CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê recebeu, nesta quarta-feira (25/08), a doação de 27 toneladas de alimentos da EDP, empresa concessionária de energia elétrica na região. São 1.800 cestas básicas, destinadas ao atendimento das famílias em situação de extrema pobreza que vivem nas cidades da região.

A entrega das doações foi feita pela diretora geral da EDP, Cristiane da Costa Fernandes, ao presidente do CONDEMAT, prefeito Rodrigo Ashiuchi, num ato com as participações da coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais do consórcio, Larissa Ashiuchi; do coordenador da Câmara Técnica de Assistência Social, Rodrigo Freitas, e do secretário de Assistência Social de Suzano, Geraldo Garipo.

“Agradeço a EDP pelo gesto de solidariedade, neste momento difícil pelo qual estamos passando, em que as famílias necessitam do auxílio, do apoio e do alimento em suas casas”, destacou o presidente Rodrigo Ashiuchi.

A diretora geral da empresa falou da satisfação em participar da ação social. “Estamos felizes em participar desta ação solidária, fazer parte deste momento de felicidade em poder ajudar o próximo, e poder ver que estas cestas básicas vão chegar às mãos de quem mais precisa”, disse Cristiane.

Larissa Ashiuchi e Rodrigo Freitas explicaram que as cestas serão entregues para famílias em situação de extrema pobreza, que estão inscritas no CadÚnico, do Ministério da Cidadania, numa ação integrada entre os Fundos Sociais e as Secretarias de Assistência Social.

“Este envolvimento da sociedade e das empresas, na doação de alimentos e outros itens básicos para a população mais carente, tem sido fundamental para o nosso trabalho de assistir às pessoas que mais precisam”, disseram.

Os municípios farão a retirada das cestas básicas em Suzano até o fim desta semana.