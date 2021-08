A prefeita poaense Marcia Bin assinou na tarde desta terça-feira (24/08) o convênio com o Serviço Social da Indústria (Sesi), para o município ser contemplado com o programa “Atletas do Futuro”. Serão cerca de 300 crianças atendidas, por meio de cinco modalidades esportivas da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, esteve presente ao evento realizado na sede do Sesi, em Suzano.

O programa “Atletas do Futuro”, segundo o responsável pela pasta municipal, Ariel Borges, os professores das modalidades iniciação, formação esportiva, futsal, voleibol, basquetebol, handebol e karatê passarão por um curso de capacitação para, posteriormente, implantar no município a metodologia esportiva do Sesi junto aos alunos. “Serão turmas com crianças e jovens de 06 a 17 anos. As turmas para estas modalidades ainda serão abertas porque o primeiro passo é a capacitação dos professores”, ressaltou Ariel Borges.

Além da transferência de metodologia, o convênio também prevê a implantação de uma plataforma de gestão para que o Sesi e o município possam operar, bem como receber os livros, e-books e vídeoaulas. “O Sesi fará a gestão do convênio e os professores aplicarão à risca a metodologia apresentada na capacitação. É importante frisar também que os alunos que participarem destas aulas têm o direito de utilizar toda a estrutura de lazer da unidade do Sesi de Suzano, de forma gratuita”, explicou o secretário.

De acordo com a prefeita Marcia Bin, o Sesi tem se destacado no cenário esportivo e ter essa metodologia sendo aplicada no município é uma grande oportunidade para as crianças e jovens poaenses. “São sete modalidades que estarão disponíveis aos alunos das escolinhas esportivas. Estamos retomando as atividades aos poucos, ainda por conta da pandemia, mas queremos os poaenses praticando esportes, seja com o objetivo de participar de competições ou apenas pelos cuidados com a saúde”, destacou.

A cerimônia de assinatura do convênio foi realizada na unidade do Sesi, localizada na cidade de Suzano, e contou com a resença do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, dos prefeitos Rodrigo Ashiuchi (Suzano), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos). “Parabenizo os prefeitos aqui presentes, pois vocês se posicionam como pessoas públicas que trabalham pelos outros, se dedicam e se empenham em proporcionar o bem-estar ao próximo”, afirmou, Paulo Skaf.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá