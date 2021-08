Unidade sedia os treinos de diversos atletas paralímpicos da cidade e mantém ações de inclusão nos esportes

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou nesta terça-feira (24/08) de uma solenidade do Serviço Social da Indústria (Sesi) para nomeação da unidade suzanense, que passa a se chamar Betty Vaidergorn Feffer. O espaço é conhecido por estimular a prática esportiva para Pessoas com Deficiência (PCDs) e é utilizado por grande parte dos paratletas do município que estão disputando os Jogos Paralímpicos deste ano.

Na ocasião, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, visitou as instalações e prestigiou a cerimônia. A família Feffer, que faz parte da história da cidade, também marcou presença na cerimônia. O chefe do Executivo suzanense aproveitou a oportunidade para prestar sua homenagem a Skaf, que deixará o cargo em dezembro após 17 anos à frente do órgão. Ele recebeu das mãos de Ashiuchi uma placa de agradecimento em nome da Prefeitura de Suzano e uma camiseta autografada do time do Suzano Vôlei, que recentemente retomou suas atividades.

Os convidados então caminharam pelo colégio e conheceram toda a estrutura do Sesi Suzano, que conta com ambientes de ensino e espaços de treino para as mais variadas modalidades esportivas. O destaque da turnê foi a quadra que recebe os treinos diários dos atletas de vôlei sentado. Os representantes do Sesi destacaram que as práticas voltadas para PCDs são muito valorizadas por eles e recebem grande estímulo. Por isso, ela foi a instituição com mais paratletas convocados para os Jogos Paralímpicos, trazendo diversas medalhas para o Brasil ao longo dos anos.

Estiveram presentes na ocasião o diretor-adjunto de Ações Regionais do Fiesp, Juliano Abe; o chefe de Gabinete de Suzano, Afrânio Evaristo; a prefeita de Poá, Marcia Bin; a prefeita de Ferraz, Priscila Gambale; e os secretários ferrazenses de Governo, Jackson Santos, e de Esportes, José Batista; bem como o secretário de Esportes de Poá, Ariel Borges.

Ainda no encontro, foram assinados convênios entre o Serviço Social da Indústria e as duas cidades vizinhas para a ampliação do Programa Atleta do Futuro, que beneficia jovens de seis a 16 anos. A iniciativa já atende 150 crianças no Sesi de Ferraz e no ginásio municipal da cidade, e deverá beneficiar outras 300 crianças de Poá.

Representando o Sesi, participaram da cerimônia o diretor das unidades de Suzano e de Mogi das Cruzes, Carlos Frederico, a coordenadora de Relações com a Indústria e a Comunidade, Viviane Yuki, o gerente-executivo de Educação do Sesi São Paulo, Roberto Augusto, e o superintendente da unidade da capital, Alexandre Pflug.

O chefe do Executivo suzanense destacou a importância do Sesi para o município e seu trabalho constante de fomento ao esporte, em especial das práticas paralímpicas. “Estamos muito orgulhosos de ver os paratletas suzanenses em Tóquio, carregando o nome do País e, claro, de nossa querida Suzano nos Jogos Paralímpicos. A posição onde estão agora foi conquistada com muito esforço e dedicação aqui nas instalações do Sesi e por isso somos muito gratos às suas ações de inclusão e fomento ao esporte. É um trabalho admirável”, concluiu.

