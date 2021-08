A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Serviços Urbanos, vem ampliando as ações de iluminação pública, zeladoria e limpeza dos córregos em diversos bairros. Desta vez, os trabalhos acontecem no bairro Cidade Kemel.

A Rua João Paulo II recebeu desassoreamento do córrego e limpeza preventiva. O objetivo é para evitar enchentes, uma vez que o local tem histórico de alagamentos durante fortes chuvas.

No mesmo bairro ainda, a Rua Francisco Sperândio teve troca e instalação de lâmpadas de Led em todos os postes da localidade. Vale salientar que as ações visam garantir o funcionamento dos serviços básicos na cidade.

O titular da pasta, Nicolas David, falou dos trabalhos que acontecem nos bairros do munícipio. “Estamos realizando diversos serviços voltados a zeladoria, manutenção, limpeza de córregos e de locais de descarte irregular de lixo. Os trabalhos acontecem em vários bairros simultaneamente. Hoje, estamos na Cidade Kemel e, muito em breve, atingiremos todo o município”, disse o secretário.

O secretário comentou sobre a zeladoria e manutenção de córregos. “Fizemos a limpeza preventiva de todos os córregos do Centro da cidade, o do ‘Meinho’, na Rua Anchieta, na Rua Iljima [bairro Santo Antônio], atrás da Baxmann e próximo da Rua Godofredo Osório Novaes, na Vila central. Dessa forma, antes do período chuvoso, teremos todos os córregos limpos e desassoreados”, finalizou.

Para mais informações, a Secretaria de Serviços Urbanos atende pelo número 4679-6861.