O Brasil conseguiu nove medalhas nesta sexta-feira (27), sendo cinco delas, ouro. Estamos no terceiro dia dos Jogos Paralímpicos de Tóquio.





Quatro dos cinco ouros foi no atletismo, Yeltsin Jacques ganhou nos 5.000 metros pela classe T11, Silvânia Costa conquistou no salto em distância pela classe T11, Petrúcio Ferreira nos 100 metros pela classe T47 e Wallace dos Santos no arremesso de peso pela classe F55.

No atletismo, Washington Assis conquistou o bronze nos 100 metros pela classe T47, e João Victor levou o bronze na prova do arremesso de peso pela classe F37.

Já na natação, o paulista Gabriel Bandeira, que já havia conquistado o ouro nos 100 metros borboleta, pela classe S14, levou agora a prata nos 200 metros livre, enquanto a pernambucana Carol Santiago conquistou o bronze nos 100 metros costas pela classe S12.

Com essas medalhas, o Brasil agora soma 17 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, com seis ouros, quatro pratas e sete bronzes. Atualmente, o país ocupa a 6º posição no placar geral.