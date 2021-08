A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos liberou a vacinação dos adolescentes com 13 anos ou mais nesta segunda-feira (30) e terça-feira (31). Por serem menores de idade, é necessária a presença dos pais ou responsáveis. Caso não seja possível, é preciso levar uma autorização que pode ser obtida em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) ou no site da Prefeitura (ferrazdevasconcelos.sp.gov.br) e uma cópia ou foto do documento do responsável que assinou. Além disso, o menor deve estar com o CPF ou carteirinha do SUS.





Os adolescentes estão recebendo exclusivamente a vacina Pfizer, única com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para este público. Estão disponíveis os postos de saúde: Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo, Cidade Kemel, Santo Antônio e Jardim Yone, com atendimento das 8 até às 15 horas. O “Corujão da Vacinação” segue com atendimento das 8 às 20 horas na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Centro.

Mais de 122 mil ferrazenses tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A cidade começou a vacinar os adolescentes no último dia 17 de agosto. A liberação do calendário vacinal por parte da Secretaria de Saúde de Ferraz depende do envio de doses.



Por Sandra Paulino