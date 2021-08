O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou nesta quinta-feira (26/08) de uma vistoria na construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Dona Benta. A obra, que está sob a responsabilidade da empresa MRV Engenharia, tem custo zero para o município. A previsão é de que os trabalhos, que tiveram início em junho deste ano, sejam concluídos já nos primeiros meses de 2022.





Ao lado do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, o chefe do Executivo acompanhou de perto o andamento dos trabalhos no local, que fica na esquina entre a rua Presbítero Benedito de Oliveira e a Estrada Takashi Kobata. O espaço atualmente se encontra na conclusão da alvenaria. Com o fim desta etapa, os agentes seguirão para a cobertura das estruturas e os demais procedimentos.

A obra é resultado de uma parceria da prefeitura com a MRV Engenharia, empresa responsável pela construção de apartamentos na cidade, a custo zero para o município. Quando estiver pronta, contará com estrutura completa em conformidade com o padrão das instalações de Saúde da cidade, com consultórios, salas de exames e procedimentos médicos, inalação, odontologia, medicação, recepção, administração, entre outros cômodos.

Em sua fala, Ashiuchi agradeceu o excelente trabalho da construtora, uma grande parceira da cidade que tem contribuído muito para a promoção de melhorias à população. Ele ainda destacou que a nova unidade de Saúde contará com equipe especializada e levará atendimento médico multidisciplinar e de qualidade para todos os suzanenses dos bairros próximos.

“Em breve os moradores do Jardim Dona Benta e das redondezas poderão contar com uma unidade de Saúde moderna e adequada, com serviços em diversas especialidades, incluindo atendimento odontológico. Desde o último ano já abrimos outras unidades de Saúde espalhadas pela cidade, como a da Vila Amorim, e temos investido na ampliação e reforma de toda a nossa rede, com o objetivo de continuar garantindo o melhor acolhimento possível à toda a população”, concluiu.