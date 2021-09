Os Microempreendedores Individuais (MEIs) que estão em débito com a receita federal conseguiram mais tempo para regularizar as pendências. A Receita Federal anunciou novo prazo, até dia 30 de setembro, para colocar as contas em dia. Para ajudar nesse processo as pessoas podem procurar o programa “Fique em Dia”, que é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Sebrae e a Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV).





Os serviços disponíveis são: declaração anual de imposto de renda, atualização cadastral, emissão de guia de pagamento, parcelamento dos débitos, entre outros.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a cidade tem formalizados 8.539 microempreendedores individuais. Devido a alta demanda, nos últimos dias, o sistema da Receita Federal registrou falhas e motivou a ampliação dos prazos.

SERVIÇO

Qualquer pessoa pode fazer a regularização, mas quem precisar de ajuda pode procurar o posto do Sebrae que está localizado na sede da Associação Comercial, na Rua Bruno Altafim, 26, no Sítio Paredão.

Por Sandra Paulino