Devido ao feriado nacional da Independência comemorado no dia 07 de setembro, o presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, vereador Flávio Batista de Souza (Podemos), o Inha, decidiu antecipar a sessão ordinária que seria realizada na mesma data para a próxima sexta-feira, dia 03, a partir das 9h. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (BOM), na sexta-feira passada.





Agora, a expectativa fica por conta da elaboração da pauta que deve ser concluída até esta quarta-feira, dia 1º, ou seja, 48 horas antes da sessão ordinária, conforme determina o Regimento Interno da Casa. Além disso, o presidente também baixou um ato suspendendo o expediente no Poder Legislativo na próxima segunda-feira, dia 06.

Por sua vez, o vereador Inha aproveita a ocasião para esclarecer ainda à população em geral que o acesso do público ao plenário para assistir os trabalhos ordinários continua restrito por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Por isso, o munícipe pode e deve acompanhar todo o desenrolar da sessão ordinária pela internet.

Já no dia a dia da Casa, a maioria dos gabinetes dos vereadores permanece aberta, porém, o morador precisa obedecer a todos os protocolos sanitários, isto é, usar máscara, passar álcool em gel nas mãos e manter o distanciamento social. Em todo caso, dependendo do assunto, o ideal mesmo é que o munícipe entre em contato com os parlamentares pelas redes sociais.

Por Pedro Ferreira