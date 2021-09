UM “BALANÇA FERRAZ” MAIS CENTRADO!

Hoje, 02 de setembro, entrevistei Édson Vander, popularmente conhecido como “Balança Ferraz. Uma questão que chamou muita atenção, além é claro das polêmicas que é sua característica principal, foi a forma mais centrada na hora da entrevista. Édson preferiu apresentar provas para os seus argumentos, ao invés de apenas gritar como sempre fez até aqui.

Ele iniciou falando dos processos que iniciou contra a prefeitura de Ferraz em relação aos kits de alimentos entregues aos alunos da rede pública municipal. Neste momento, ele fez questão de abrir ao vivo um kit que havia levado para mostrar a péssima qualidade dos produtos. Ainda sobre os alimentos, ele mostrou com provas, que a prefeitura de Ferraz na gestão da atual prefeita Priscila Gambale, já recebeu do Fundo Nacional de Desenvolvimento da educação, o valor de R$ 1.719.020,80, para serem usados justamente na compra de alimentos para as crianças da rede pública municipal. Ele fez questão de lembrar que este valor é apenas um complemento, pois, a cidade também usa recursos próprios para aquisição desses kits de alimentação. Segundo ele, pelo dinheiro que é destinado para isso, a prefeitura está deixando muito a desejar neste quesito.

VEREADOR COM SALÁRIO DE PROFESSOR!

Em determinado momento da entrevista, Édson Vander começou a pedir que passássemos alguns vídeos que ele tinha reservado para colocar no programa: ”Jair, você tem coragem mesmo de colocar alguns vídeos que eu separei para passar?”. Respondi que sim, e que todo o conteúdo, e palavras ditas pelos entrevistados, são de total responsabilidade deles. Foi quando ele começou a encaminhar alguns vídeos em relação ao deputado Rodrigo Gambale. Em um deles, o deputado está fazendo um acordo com outra pessoa sobre equiparar o salário de vereador, ao de um professor: “Jair, está vendo só como ele era enquanto candidato? Ele prometia tudo, e foi por isso que ele venceu, enganando o povo. Faço aqui um desafio ao deputado: se ele cumprir essa promessa e fazer a irmã dele mandar um decreto para a câmara, diminuindo o salário de vereador igual ao salário de um professor, eu paro de falar dele, e até ajudo ele na próxima eleição”, disse Édson Vander

TEM VEREADOR QUE NÃO PAGA CONTA DE LUZ!

Um assunto muito delicado também foi abordado por Édson Vander. Em determinado momento da entrevista ele afirmou que um vereador da cidade não paga conta de luz e por este motivo não estaria preocupado com o aumento da energia no país. Também fez questão de pedir para colocar na tela, uma foto do vereador Valtinho do Som, recebendo uma cesta, ou um kit com diversos produtos, que seria, segundo Édson, um “mimo” da prefeita de Ferraz, Priscila Gambale. “Tá vendo aí Jair, Para os Amigos do rei, o luxo, e para o povo, os impostos. Enquanto o povo recebe esse kit sem qualidade, a prefeita presenteia vereadores com essas cestas repletas de coisas caras”, disse Édson Vander.

ÉDSON CAIU NA GRAÇA DO POVO

Após a entrevista, fui dar uma olhada nos comentários e percebi que todos que assistiram parabenizaram a forma centrada de Édson Vander. O programa alcançou mais de 3 mil pessoas ao vivo e a tendência é aumentar muito mais. Lembrando que é de forma orgânica, pois, não pagamos o Facebook e nem pessoas para compartilhar o programa. Muito ao contrário de um grupo da cidade, que a regra é: “Todos que trabalham conosco, são obrigados a compartilhar nossas coisas, sujeito a serem demitidos se não compartilharem”.

Estou sabendo que dias atrás fizeram uma reunião, e determinada pessoa disse assim, “É inadmissível perdermos em audiência para a TV Cenário, já que aqui temos mais de 4 mil funcionários, e um monte de gente que é cargo de confiança. Agora é regra, todos são obrigados a compartilhar nossos programas. Outra coisa, vamos colocar as lives da prefeitura no mesmo horário do Bom Dia Cenário, quem sabe assim diminuímos a audiência deles”, disse alguém lá de dentro.

Sabe o que eu tenho para falar disso tudo? CHUPA ESSA MANGA KKKKKKKKKKKK.