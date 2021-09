Ação deverá ser ampliada para atender outras unidades da rede municipal de ensino em breve

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o secretário de Educação, Leandro Bassini, visitaram nesta terça-feira (01/09) a Escola Municipal Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, na Vila Helena. O local foi contemplado com 48 novos chromebooks, que serão utilizados no cotidiano escolar para atividades pedagógicas e para a realização de dois novos cursos de tecnologia.

Os equipamentos, que são notebooks com sistema operacional da Google, serão utilizados por todos os alunos da unidade, ficando cada dia em uma sala de aula. Para garantir a mobilidade dos itens, dois carrinhos de transporte também foram destinados para uso. A medida permite que estudantes de diversas condições financeiras possam ter acesso e desenvolver familiaridade com a tecnologia.

Aliado ao aprendizado tradicional transmitido pelos professores, as crianças também serão contempladas com um novo curso de gamificação. Por meio da iniciativa, elas terão contato educativo e lúdico com os equipamentos eletrônicos para desenvolver um jogo. Com isso, aprenderão com um projeto especial, para colocar os conhecimentos em prática. As atividades estão previstas para ter início em setembro e beneficiarão os 436 alunos matriculados, que estão divididos nos turnos da manhã e da tarde.

Outra novidade é que 15 estudantes da instituição participarão de um curso de robótica espacial, oferecido pelo Ministério da Educação. Ao longo das aulas, os estudantes aprenderão diversos conceitos deste segmento e entenderão como funciona um veículo espacial. Na sequência, serão instruídos a construir uma réplica do robô Rover Lunar, inspirado na missão espacial Artemis da Nasa, que conta com a participação do Brasil, por meio da Agência Espacial Brasileira (AEB). Além do órgão nacional, a iniciativa conta com o apoio da Universidade de Brasília do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As atividades terão início ainda em setembro.

“Para contribuir com a educação das crianças, estamos lançando um novo laboratório de tecnologia no Complexo Educacional Mirambava. O espaço conta com impressora 3D, fresadora a laser e todas as condições necessárias para que os projetos feitos pelas crianças se tornem realidade. Além disso, poderá receber visitas de turmas de outras unidades de ensino no futuro, para que as crianças tenham contato com os equipamentos”, destacou o secretário municipal de Educação.

O chefe do Executivo suzanense ressaltou que os novos equipamentos chegaram para reforçar o ensino na instituição, e a expectativa é que em breve esta medida seja expandida para outras escolas. “Estimular o contato das crianças com os equipamentos eletrônicos é essencial para as suas formações, principalmente com a orientação adequada. Temos outros professores sendo capacitados para o curso de gamificação e vamos buscar mais computadores para toda a rede municipal de ensino. Suzano está dando mais um passo para que a educação e a tecnologia caminhem juntas”, concluiu.

Estiveram presentes na ocasião a diretora da instituição, Rosana Borges; a supervisora Sueli Prestes; a professora que ministrará o curso de gamificação, Sara Rangel; o professor-adjunto responsável pelo curso de robótica espacial, Elson Granzoto; e o responsável pelo Setor de Informática da Secretaria de Educação de Suzano, Roberto Massaru.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano