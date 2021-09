Alcançando milhares de pessoas diariamente, o Bom Dia Cenário segue trazendo conteúdos relevantes para a população.

A TV Cenário inovou ao trazer o novo programa Bom Dia Cenário, que teve sua estreia em 19 de julho de 2021 e que, logo de cara, mostrou que seria um sucesso, alcançando milhares de pessoas.

Mas claro que não poderia ser diferente, além de inovar, o programa apresentado por Jairzinho Ambrósio, teve em sua primeira apresentação, a presença do Dr. Jorge Abissamra, figura já conhecida na região e que marcou muito bem o início do novo programa matinal da TV Cenário.

Com uma duração de uma a duas horas de programa, diversos temas são abordados, desde os assuntos da região até os assuntos nacionais e internacionais, sempre tendo um espaço para mostrar as denúncias e necessidades do povo, através do quadro O Povo Fala. E visando trazer dicas relevantes e de utilidade pública para a população, o programa conta com o quadro Momento Aprender, que, diariamente, traz um especialista de alguma área para passar uma rápida e importante dica para o público.

O programa possui outros quadros como o Momento PIX que presenteia semanalmente uma pessoa com R$ 100 somente por acompanhar o programa e seguir alguns poucos passos. Porém, um dos quadros que mais se destaca é a entrevista que ocorre no programa, sempre com um entrevistado diferente, trazendo sua história, sua experiência, revelando ou mostrando algo novo em um bate-papo descontraído.

Grandes nomes já passaram pelo Bom Dia Cenário e muitos ainda passarão, não só políticos e lideranças, o programa é aberto para artistas, atletas e todos aqueles que têm uma história para contar, experiências para compartilhar e que querem mostrar algo ao público. Caso você queira ser um entrevistado no Bom Dia Cenário, ligue para o telefone 4674-2593.

O programa Bom Dia Cenário vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 09h na página do Facebook da TV Cenário.