A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa das Secretarias de Esporte e Lazer e Meio Ambiente e Proteção Animal, inaugurou na manhã desta quinta-feira (02) o “Recanto Skate Park”, um novo complexo de práticas de skate para amadores e profissionais, no Parque Municipal Nosso Recanto.

O local ganhou uma mini ramp de 7,50 metros por 3,50 com o “Half Pipe” com 1,70 de altura, dois obstáculos do tipo “Quarter” de 45, uma Savana dupla, além de tabela basketball para interação das duas modalidades esportivas. Também foi construído um pergolado na frente da Lagoa dos Patos para enfeitar ainda mais o local.

A prefeita Priscila Gambale, acompanhada pelo seu secretariado municipal e vereadores, inaugurou o “Recanto Skate Park” com a presença de diversos skatistas do município e visitantes. O deputado estadual Estevam Galvão esteve presente na solenidade.

“Esta inauguração representa o resultado de um trabalho levado a sério que tem começo, meio e fim. O esporte abre oportunidades para uma vida mais saudável. Para muitos, o skate não oferece apenas um lazer ou uma paixão pela prática esportiva, mas uma forma de se profissionalizar e almejar até mesmo uma vaga nas olimpíadas. Que novos atletas ferrazenses possam utilizar deste espaço preparado com bastante respeito para os praticantes desta modalidade”, disse a chefe do Executivo.

Na ocasião, estiveram presentes os secretários Claudio Squizato, José Batista, Daniel Balke, Jackson dos Santos, Dom Souza, Nicolas David, Adriane Alcantara, Clécio Gonçalves, Robson Xisto, Renato Gomes, Antonio Carlos, Hodirlei Martins e Álvaro Costa (Kaká), de Meio Ambiente e Causa Animal, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Governo, Comunicação Social, Serviços Urbanos, Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança, Obras, Planejamento Urbano e Transportes e Mobilidade Urbana, respectivamente.

Desde janeiro de 2021, o parque já recebeu diversas ações de zeladoria, melhoria dos prédios construídos, capinação e limpeza da área verde, reforço da iluminação, pintura e novas construções ou reformas dos equipamentos. Assim que as obras forem concluídas, o Parque Municipal será o local ideal para momentos de lazer com amigos e familiares.

O evento contou também com a presença dos vereadores Flávio Batista de Souza (o Inha), Alexandro Santos Alves Silva (Teteco), Claudio Ramos, Osni Angelo Pasquarelli (Ní), Ananias Coelho Neto (Neto do Cambiri), Demeval Jardim (Deí), Eliel de Souza (Eliel Fox), Ewerton Correa Cardoso (Diretor Everton), José Juca de Araújo Neto (Juca do São Judas), Luiz Tenório de Melo e Valter Costa Fernandes (Valtinho do Som).

O Parque Municipal Nosso Recanto, está situado na rua Lourenço Paganucci, 1133, bairro Jardim Pérola, em Ferraz de Vasconcelos. Em função da pandemia e por causa da reforma, parte dos serviços encontram-se temporariamente indisponíveis. Mas a pista de caminhada funciona diariamente das 7h às 12 horas.

Texto: Junior dos Anjos – MTB: 84403/SP/Secom Ferraz.

Foto: Jonathan Andrade – Secom Ferraz.