A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Serviços Urbanos, promove recapeamento asfáltico e pavimentação na Rua Luís Fernandes dos Santos, na Vila Zita. A ação tem como objetivo melhorar o acesso à via em questão e adjacentes.

No mesmo local acontece também a troca de todas as lâmpadas da via por Led. Há trinta anos os moradores do bairro esperavam por estas mudanças.

O titular da pasta, Nicolas David, fala sobre a benfeitoria das obras no local. “As pessoas da Vila Zita aguardavam com muita ansiedade as melhorias necessárias para o bem-estar e qualidade de vida de todos. Agora a iluminação pública será com lâmpadas de Led e a pavimentação acontece a todo vapor. As obras estão avançadas e em breve estará concluído. Peço desculpas pelo transtorno do maquinário e homens trabalhando na rua, mas acredito que é para um bem maior”, disse o secretário.

Vale salientar que as mesmas ações acontecem simultaneamente em diversos bairros da cidade trazendo assim mais dignidade e melhorias para os munícipes.

Para mais informações, a Secretaria de Serviços Urbanos atende pelo número 4679-6861.