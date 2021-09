Iniciativa totalmente gratuita é focado na confecção de bolos e tortas e conta com apoio do Sebrae e do Senac _

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) está com inscrições abertas para um novo curso gratuito voltado para a área de confeitaria. A iniciativa é promovida por meio de parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). No total, são 36 vagas para aulas presenciais.

A capacitação “Bolos e Tortas” tem carga horária de 44 horas e acontecerá de 6 a 17 de dezembro, das 8 às 12 horas. Para garantir sua vaga, basta se inscrever no link (bit.ly/saspe-bolos-e-tortas). As inscrições vão até o dia 6 de dezembro ou enquanto durarem as vagas. Após a confirmação do cadastro, serão enviadas novas instruções a respeito do acompanhamento das aulas, que deverão ser realizadas na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro). A unidade seguirá todos os devidos protocolos de segurança contra o coronavírus (Covid-19), de forma a garantir a segurança de todos os participantes durante as atividades presenciais.

Por meio delas, os participantes aprenderão todos os conceitos necessários para começar a produzir e comercializar os pratos. Isto porque a iniciativa aborda diversos aspectos da profissão, como os hábitos de higiene necessários dentro da cozinha, a relação de pesos e medidas para uso em variados tipos de receitas, as formas de produzir as massas, sejam elas espumosas, cremosas ou secas, e o toque final da confecção, com os métodos de decoração.

Segundo a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a parceria com as entidades empreendedoras da cidade traz uma excelente oportunidade para quem deseja trabalhar, podendo beneficiar até mesmo aquelas pessoas que já atuam na área e buscam aprimoramento. Ela ainda destacou que o órgão municipal segue trabalhando para ampliar a promoção de novos cursos gratuitos para os suzanenses.

“Graças a este trabalho conjunto, podemos levar à população mais uma profissionalização prática e totalmente gratuita. Mais do que ofertar um curso, buscamos sempre promover meios de estimular o empreendedorismo e a geração de renda. Esperamos que os conteúdos possam capacitar os participantes neste sentido, para conquistarem melhores condições de vida”, concluiu.

Para mais informações, o interessado pode entrar em contato com o Saspe pelo telefone (11) 4743-1600, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Créditos das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano e Wanderley Costa/Secop Suzano