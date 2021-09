A Prefeitura de Suzano aderiu ao “passaporte da vacina”. A medida, estabelecida pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, entra em vigor na próxima quarta-feira (08/09) e busca assegurar a população suzanense, além de estimular a imunização de quem ainda não buscou a aplicação. A iniciativa foi anunciada na tarde desta quarta-feira (01/09) pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi.





A exigência do cartão de vacinação será feita somente em bares, baladas e casas de show; parques, teatro, cinema, estádio e ginásios; e seminários e eventos com mais de 300 pessoas. Nos locais, o cidadão deverá apresentar o documento físico ou virtual, este último pelo aplicativo “Conecte SUS”, do Ministério da Saúde.

Segundo o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, os cidadãos precisarão ter recebido pelo menos a primeira dose para acessar os ambientes, salvo aqueles que não podem se vacinar por questões de saúde. Nestes casos, serão solicitados comprovantes médicos.

“Quando uma pessoa não está imune, ela acaba colocando em risco todos em sua volta. Inclusive, aquelas pessoas que não podem se vacinar por questões médicas. Por isso, estamos adotando essa medida, buscando assegurar a população e também estimulando a vacinação de quem ainda não buscou a aplicação”, explicou o chefe do Executivo.

Os ambientes que deverão exigir o cartão de vacinação serão orientados e fiscalizados pelo Poder Público. Em caso de descumprimento, esses estabelecimentos serão notificados e poderão ter o alvará de funcionamento cassado. A nova medida será publicada por meio de Decreto Municipal em 8 de setembro (quarta-feira).

Por fim, a Secretaria Municipal de Saúde reforça junto à população todas as medidas e protocolos sanitários estipulados para o combate à pandemia, como o uso de máscara e álcool em gel, além da prática do distanciamento social. Denúncias devem ser feitas ao Departamento de Fiscalização de Posturas, pelo telefone (11) 4745-2046, e à Ouvidoria Municipal, no número 0800-774-2007.

Parque

Quanto à reabertura do Parque Municipal Max Feffer, a prefeitura estipulou a data de 26 de setembro (domingo). O espaço acolherá as famílias entre 6 e 18 horas, de segunda-feira a domingo, exceto em dias de vacinação contra a Covid-19 na Arena Suzano. Para acessar o ambiente, o munícipe também deverá apresentar o cartão físico ou virtual de imunização.

Localizado no número 90 da avenida Senador Roberto Simonsen, o parque, que engloba o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, o PlayPet e o Suzano Skate Park, tem mais de 300 mil metros quadrados e espera receber as famílias suzanenses para a prática de atividades físicas e para momentos de lazer.