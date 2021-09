Após passar por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal na manhã desta sexta-feira (3), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou em seu Twitter que se recupera bem e que o procedimento, realizado no hospital Albert Einstein, na capital paulista, foi bem-sucedido.



“Obrigado a todos pelas palavras de carinho. A cirurgia foi bem-sucedida e estou bem. Em breve terei alta. Sigo despachando daqui do Albert Einstein ao estilo ‘hospital-office’”, escreveu Doria.



A cirurgia seria realizada em 6 de agosto, porém, foi adiada após o governador ser diagnosticado com Covid-19 em 15 de julho.

Obrigado a todos pelas palavras de carinho 🙏

A cirurgia foi bem-sucedida e estou bem. Breve terei alta.

Sigo despachando daqui do Einstein ao estilo “hospital-office” 😂 — João Doria (@jdoriajr) September 3, 2021