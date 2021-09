Na última sessão ordinária, na terça-feira, dia 31, o vereador Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, chamou a atenção da prefeita, Priscila Gambale (PSD) para a falta de profissionais na área da saúde na cidade. Segundo ele, durante as constantes visitas feitas aos postos de saúde tem visto que a carência de servidores afeta o atendimento ao público e sobrecarrega o trabalho das equipes.





Além disso, o vereador também alertou a gestora sobre o déficit de funcionários na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que apesar da existência de poucos colaboradores, permanece cuidando da zeladoria de um modo geral. Por isso, Tonho fez um verdadeiro apelo à atual administração municipal para que estude a contratação urgente de mais servidores na referida pasta e na da Saúde.

Em todo caso, mesmo detectando esse tipo de deficiência na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o parlamentar que já ocupou a pasta de Transporte e Mobilidade Urbana na gestão anterior, elogiou a atuação do titular e vereador licenciado, Agílio Nicolas Ribeiro David (PSD). Segundo ele, o secretário não mede esforços para atender à demanda seja ela solicitada por munícipes ou vereadores.

Aliás, Tonho também enalteceu o papel dos secretários de Planejamento Urbano e do Meio Ambiente e Proteção Animal, respectivamente, os colegas afastados Hodirlei Martins Pereira (PSD), o Mineiro, e Claudio Roberto Squizato (PL). “De fato, esses três secretários atuam no contato direto com a comunidade. Por sua vez, é muito fácil exercer o cargo apenas ficando trancado no gabinete”, criticou.

Em contrapartida, Tonho lamentou o fato de já ter pedido a instalação de rede de fibra óptica, ou seja, de internet banda larga nas escolas municipais e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), porém, até a presente data foi atendido. Por isso, ele pretende reiterar as cobranças junto aos titulares das pastas Adriane Alcântara e Clécio Gonçalves. “Enfim, conheço os problemas da cidade e proponho solução”, diz.

Lástima

Na tribuna, ele demonstrou ainda toda a sua insatisfação com o péssimo estado físico da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Pastor Francisco Farias de Souza, no Jardim Rosana. De acordo com ele, apesar das insistentes cobranças, o órgão não fez a manutenção como, por exemplo, fechar as rachaduras e refazer a pintura. “Na realidade, a estrutura física daquela creche é uma vergonha”, desabafou.

