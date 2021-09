Gabriel Zimermann, de 20 anos, perdeu toda sua alegria do sonho de passar no vestibular de medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), após universidade cometer erro na lista de aprovados.





Gabriel mora em Curitiba e ficou cerca de 4 anos tentando aprovação no curso de medicina, e dessa vez, é um dos 31 candidatos do processo seletivo da UFPR que passaram da lista de aprovados para a de espera após a instituição anunciar falha nas notas finais do vestibular.

“Abri e reabri umas cinco vezes [a lista] para ter certeza. Não conseguia acreditar. Não sabia nem o que pensar. […] Foi a noite inteira sem conseguir dormir, fiquei muito triste mesmo”, contou Gabriel.

Segundo Gabriel, após a divulgação do resultado do vestibular na terça-feira (31), ele se reuniu com familiares e amigos para comemorar a conquista e fazer a raspagem de cabelo.

Porém, na noite de quarta-feira (1), a UFPR divulgou uma nota retificando o resultado. Gabriel então buscou seu nome mais uma vez na lista, que já não estava mais lá.

“Eu fico bem decepcionado mesmo. É… porque a gente não sabe muito o que pensar. Só espero que de alguma maneira o Núcleo de Concurso possa encontrar uma solução, dar uma explicação melhor, porque não sou só eu”, disse Gabriel.

Gabriel disse que mesmo após isso, o sonho de estudar medicina segue vivo.

Em nota, a UFPR disse que a retificação foi necessária “em virtude de uma falha ocorrida no processamento dos resultados, que fez com que deixassem de ser computados os ajustes nas notas de produção de texto decorrentes de recursos”.

A instituição informou que “já determinou a instalação de comissão de sindicância para apurar os fatos e eventuais responsabilidades”.