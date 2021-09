Uma aeronave de pequeno porte caiu em Biritiba Mirim no início da tarde desta segunda-feira (6). O Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos.





A corporação informou pelas redes sociais que o chamado foi às 12h17, para a Rua das Hortências, no Jardim Vista Alegre.

Duas viaturas foram enviadas ao local informado. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma perícia do órgão da Aeronáutica foi solicitada no local, por se tratar de uma competência do grupo.