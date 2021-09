Pelé está internado há seis dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo sua assessoria, Pelé teria dado entrada na unidade para fazer exames de rotina, porém, foi detectado um problema de saúde, que não foi divulgado pelo hospital, por isso o ex-jogador permanece internado.





O ex-jogador de 80 anos foi internado na última terça-feira (31), para exames de rotina que faz anualmente, e que foram adiados em 2020 por conta da pandemia de Covid-19.



No dia em que Pelé deu entrada na unidade, a equipe de comunicação do ex-jogador usou as redes sociais de Pelé para informar o público e dizer que ele não havia desmaiado e que estava bem de saúde.



“Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”, diz a postagem.