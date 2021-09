O município de Poá preparou uma programação especial para a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, entre a próxima quarta-feira e sábado (08 a 11/09). O calendário inclui a imunização dos jovens com 12 anos ou mais sem comorbidades, o início da aplicação da terceira dose para idosos a partir de 85 anos, ampliação de mais dois pontos de vacinação, volta do drive-thru e a realização do Dia D da Vacina. A campanha poaense já realizou mais de 124 mil aplicações do imunizante contra o novo coronavírus.





De acordo com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia, o cronograma prevê três novidades para esta quarta-feira (08/09). “Vamos iniciar a vacinação dos jovens 13+ sem comorbidades e a aplicação da terceira dose nos idosos 85+. Além disso, disponibilizamos as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Jaú e Santa Helena para aplicação da vacina, passando de seis para oito pontos de imunização no município”, ressaltou.

Para os jovens que forem se imunizar, é necessária a apresentação de documento com foto, CPF e comprovante de endereço, além de um termo de autorização (disponível no site da Prefeitura de Poá – www.prefeituradepoa.sp.gov.br) assinado pelos pais e/ou responsáveis ou estar acompanhado pelos mesmos. “Já os idosos 85+, devem apresentar o RG, CPF e a carteirinha da vacinação da Covid-19 com o intervalo superior a seis meses da 2ª dose. Vale ressaltar que a aplicação do reforço nos idosos será realizada de segunda a sexta-feira, em todos os pontos de vacinação, sem drive-thru. Esta modalidade de vacinação só será realizada às sextas-feiras, no Reino da Garotada, que retorna como local de vacinação, somente para o drive-thru”, explicou Leonardo.

Na sexta-feira (10/09), começa a vacinação dos jovens 12+ sem comorbidades e a abertura do drive-thru no Reino da Garotada, apenas para idosos 85+. No sábado (11/09), será realizado o Dia D da Vacina para todos os públicos. “Vamos realizar a campanha em pleno sábado para favorecer os munícipes que não conseguem comparecer nos locais de

imunização durante a semana, porém, neste dia não haverá a realização do drive-thru”, destacou o diretor.

Após a vacinação com horário estendido realizado na última sexta-feira (03/09), quando foram realizadas mais de 2,2 mil aplicações, o município poaense registrou a aplicação total de 124.834 doses do imunizante, sendo 82.333 da 1ª dose, 39.553 da 2ª dose e 2.948 de dose única.

A vacinação contra a Covid-19 em Poá será realizada nesta semana de quarta a sexta-feira, sem drive-thru, na Praça da Bíblia (rua Vicente Guida, s/n, Centro), das 9 às 16 horas, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) José Pereta (rua Lindolfo Raimundo Ribeiro, 270, Vila Pereta), Centro de Saúde (CS) II Farid Domingues (avenida Padre Anchieta, 146, Centro), Tito Fuga (rua Maria Helena, 159, Calmon Viana), Doutor Cypriano Monaco (rua Esperidião Hoffer, 223, Jardim Nova Poá), Wellington Lopes (rua Esmeralda, 88, Jardim América), Vila Jaú (rua Inácia Alves da Silva, 444, Vila Jaú) e Santa Helena (rua Men de Sá, 560, Jardim Santa Helena), das 9 às 14h30.

O Reino da Garotada (rua São Francisco, 168, Biritiba) será utilizado como local de vacinação às sextas-feiras, com drive-trhu para os idosos 85+, das 9 às 16 horas. No sábado (11/09), a vacinação será realizada apenas na Praça da Bíblia, das 9 às 16 horas, sem drive-thru.

CALENDÁRIO