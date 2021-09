Com uma excelente atuação coletiva, o Mogi das Cruzes Basquete bateu o São Paulo, que estava invicto no Campeonato Paulista, por 86 a 71 na manhã desta terça-feira (7), no Ginásio Hugo Ramos. Este foi o último desafio da equipe na primeira fase da competição. As datas e horários dos próximos confrontos ainda serão divulgados pela FPB (Federação Paulista de Basquete).





A partida começou equilibrada, mas os mogianos ficaram à frente no placar durante todos os tempos. Nos dois primeiros quartos, o Mogi Basquete fechou em 18 a 11 (1º) e 25 a 20 (2º). Depois do intervalo, o time da casa continuou com a vantagem e venceu o terceiro período por 23 a 17. No último, o São Paulo até tentou uma reação, 23 a 20, mas não foi o suficiente para deter a vitória dos comandantes. Além disso, a equipe converteu 18 bolas de três pontos durante todo o duelo.

Os destaques mogianos da partida foram o armador Lucas Lacerda, o mais eficiente (25), com um duplo-duplo de 15 pontos e 11 assistências, os alas-pivôs Wesley Castro, cestinha com 25 pontos, Fabricio Russo, com 16 pontos, e Douglas Santos, com quatro pontos e nove rebotes, e o ala-armador Guilherme Lessa, com 14 pontos e cinco rebotes.

“Saímos muito felizes e satisfeitos do jogo de hoje. Conseguimos vencer do invicto do Campeonato Paulista, que é o São Paulo. Nossa equipe jogou com muita raça, dedicação e muito energia. Conseguimos fazer muitas bolas de três, que foi de extrema importância para sair com a vitória. Agora vamos nos preparar para a continuação da competição e seguir firme trabalhando na defesa”, ressalta o técnico Danilo Padovani.

A equipe não contou com o capitão Fúlvio Chiantia, que estava com algumas dores e foi poupado para o duelo.