Pacotes foram arrecadados por servidores da Secretaria de Educação de Suzano; itens serão distribuídos às mulheres em situação de vulnerabilidade social



O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu nesta quarta-feira (08/09) a doação de 185 pacotes de absorventes direcionados à campanha “Todas Por Elas”, que visa viabilizar os itens às mulheres em situação de vulnerabilidade social. A arrecadação partiu dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, que angariaram 1.640 unidades e as entregaram à primeira-dama e presidente do órgão, Larissa Ashiuchi.



A ação ocorreu na própria sede da pasta. Na oportunidade, Larissa pôde conhecer de perto as instalações da Educação, passando pelos setores de departamento pessoal, demandas, informática educacional, assistência técnica de educação infantil e jurídico, gabinete, prestação de contas, núcleo de formação e de educação especial, supervisão, almoxarifado, limpeza, reprografia e dos programas Passe Livre Estudantil e Prevenir a Violência Escolar.



Além dessas, as áreas de alimentação e transporte também contribuíram com a arrecadação dos pacotes, que têm de oito a 16 unidades de absorventes. De acordo com o titular da pasta, Leandro Bassini, a campanha “Todas Por Elas” uniu mulheres e homens em prol da luta contra a pobreza menstrual. “A equipe se uniu pela causa, que entendemos como extremamente relevante. Todo mundo aqui doou um pouquinho de amor em cada pacote, que vai fazer a diferença no cotidiano de muitas mulheres. Isso é mais do que o produto em si, é enxergar a necessidade do outro e ajudar a partir de um gesto simples”, comentou.



A primeira-dama agradeceu o empenho dos servidores na missão e destacou a importância da mobilização para que cada vez mais pessoas se engajem na campanha. “A solidariedade dos servidores da Educação vai motivar outros a fazerem o mesmo. Vivemos um momento muito delicado em que muitas famílias não têm condições de adquirir um produto básico como o absorvente. Isso traz reflexos para a sociedade, uma vez que limita mulheres e meninas nos seus afazeres, como frequentar a escola durante os dias de menstruação, por exemplo”.



Larissa disse ainda que o debate sobre a pobreza menstrual é urgente, assim como a luta contra a fome. “A gente não imagina o que acontece nos lares de cada cidadão. A pandemia fez com que muitos passassem necessidades, colocando na balança a aquisição de alimentos e, claro, produtos simples de higiene pessoal. Isso nos deixa diante de desafios não só da Saúde, mas também da Educação e do Desenvolvimento Social. Por isso, precisamos nos unir para auxiliar quem mais precisa. Não importa a quantidade, o fundamental é ajudar”, destacou.

Os munícipes que tiverem interesse em participar da ação poderão levar pacotes de absorvente até a sede do Fundo Social, localizado no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), das 8 às 17 horas. Ou agendar a retirada da doação com a equipe do órgão, por meio do telefone (11) 4745-2195 ou (11) 4745-2188.



Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano

Secretaria de Comunicação Pública de Suzano

(11) 4745-2136