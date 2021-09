SERÁ QUE O PUPILO VAI DANÇAR?

Ouvi da boca de um político muito influente da cidade de Ferraz, que o jovem secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos, Kaká, não é mais a prioridade de Rodrigo Gambale para disputar as eleições para deputado estadual: “Jair, o garoto já não é mais a prioridade de Gambale, parece que ele está fortalecendo a dobrada com Dr. Edson da Paiol em diversas cidades e inclusive em Ferraz. Parece que o combinado foi o seguinte, Gambale fortalece a parceria em Ferraz com Edson, que tem muito mais chances de vencer do que Kaká, e, em contrapartida, Edson irá segurar o grupo de Gambale que já está lotado em seu gabinete com assessores parlamentares”.



PORQUE DR. EDSON DA PAIOL É MELHOR QUE KAKÁ?

Por todos os motivos, primeiro que, Paiol tem muito mais “cascalho”, segundo que ele terá todo apoio do prefeito de Itaquaquecetuba, o Delegado Eduardo Boigues, que, diga-se de passagem, está voando baixo na cidade. Terceiro que Paiol tem um projeto de castração de animais (Castra Móvel), que está percorrendo diversas cidades em parceria com Gambale.



E O QUE KAKÁ TEM PARA OFERECER?

Além da grande cumplicidade, fidelidade e trejeitos de seu chefe, parece que ele não tem muito a oferecer. E política é assim, o que importa de verdade é o que temos para oferecer, quando se trata de parcerias.



E PARA PIORAR

Parece que, para piorar a situação do jovem Kaká, até o partido onde ele atualmente é o presidente (Podemos), corre o risco de perder. Tudo porque, pelo que se sabe, a direção nacional e estadual do partido está pensando em lançar na região o nome do Dr. Jorginho Abissamra para deputado estadual. Tanto é verdade que, o próprio deputado federal do partido, Roberto de Lucena, esteve visitando o consultório do Dr. Jorginho para, segundo informações, fazer o convite oficial ao médico. Dr. Jorginho fez questão de publicar em seu perfil no Facebook: ”Tive o prazer de receber hoje no meu consultório, o grande deputado federal, Roberto de Lucena, do Podemos. Novidades vêm por aí. Uma honra recebê-lo”, escreveu Jorginho em seu Facebook, postando uma foto, abraçado com o deputado.



O GAROTO BALANÇOU

No dia que noticiei em meu programa sobre a aproximação do Dr. Jorginho e o deputado Roberto de Lucena, Kaká, que parece ter sido proibido de acompanhar o programa Bom Dia Cenário, assistiu do começo ao fim. E parece que logo após meu anúncio, ele fez questão de fazer algumas ligações tentando inviabilizar Jorginho junto ao Podemos. Fontes me informaram que Kaká só faltou ligar para o Papa Francisco, para tentar melar o negócio, ou convencer Jorginho a não ir para o partido, já que ele está confiante que será o candidato da sigla na cidade. É, para quem já estava praticamente comprando o terno para a posse, por achar que já estava eleito, agora não está tão confiante assim.