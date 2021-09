Seguindo as orientações do governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos irá iniciar a vacinação com a 3ª dose para os idosos com idade acima dos 80 anos, desde que a pessoa tenha tomado a 2ª dose há 6 meses. A vacinação para este público será feita a partir de quarta-feira (Segundo a Secretaria de Saúde, a nota técnica encaminhada pelo governo aponta que podem ser utilizadas as vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. A 3ª dose será aplicada com o imunizante disponível no local de vacinação, independentemente das doses recebida anteriormente. Para simplificar: se a pessoa tomou duas doses da Coronavac, por exemplo, ela pode tomar o reforço com Pfizer, Astrazeneca ou a própria Coronavac.

Assim como aconteceu na primeira fase da campanha, o calendário vacinal do restante das faixas etárias será divulgado à medida que as doses forem encaminhadas para a cidade. Para saber se já está na data certa de tomar o reforço, basta consultar a data da última dose que consta na carteirinha de vacinação. Para receber o imunizante é preciso levar o documento de identidade e a carteirinha.

As pessoas podem procurar um dos oito polos de imunização disponíveis na cidade. São elas as seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo, Cidade Kemel, Santo Antônio e Jardim Yone. Estes com atendimento das 8 às 15h. O “Corujão da Vacinação” segue com atendimento das 8 às 20 horas na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Centro.

O secretário de Saúde, Clécio Gonçalves, explica que a cidade irá seguir todos os protocolos e o calendário vacinal para oferecer a máxima proteção possível para a população. “Pedimos mais uma vez a compreensão dos ferrazenses para que procurem as nossas unidades. Acabar com a pandemia depende de um pacto social em que é preciso a ajuda de todos”, disse.