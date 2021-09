O Município de Itaquaquecetuba comemorou seu aniversário de 461 anos de fundação e 68 anos de emancipação da cidade, nesta quarta-feira (8). E a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba preparou diversas atividades para que a cidade pudesse festejar esta data, que foram liberadas após o avanço da vacinação contra a Covid-19.

A comemoração ocorreu nesta terça (7) e nesta quarta-feira, os locais utilizados para as atividades foram a Praça Padre João Álvares, no Parque Ecológico Mario do Canto e no Largo Monumental Vila São Carlos. Dentre as atividades que ocorreram, teve a Corrida Solidária, a 1ª Feira Literária de Itaquá, a reinauguração da Escolinha de Trânsito, atrações e brinquedos infantis, produtos culturais contemplados pela Lei Aldir Blanc no município, balão gigante, carreata para Jesus, missas, ação global da saúde, vacinação, food truck e diversas outras atividades.

As atividades não pararam nestes dois dias, a programação segue pelo resto do mês. Sexta-feira (10) haverá a campanha de doação de sangue, no dia 11, o município receberá a unidade móvel do Procon. Em 17, 18 e 19, acontecerá o 1º Festival de Torresmo de Itaquaquecetuba. Já no dia 25, ocorrerá o Passeio Ciclístico “Itaquá Pela Paz no Trânsito”, alusivo à Semana Nacional de Trânsito e, em 27 de setembro, a live Feirão do Emprego.

O prefeito da cidade, Eduardo Boigues (PP), fez uma live no dia 7 de setembro, diretamente do Parque Ecológico do município, para falar sobre as atividades que estavam sendo realizadas e sobre as que estavam planejadas. Um dos pontos frisados pelo prefeito foi que todo o evento foi resultado de parcerias com o setor privado, não gerando nenhum custo ao poder público.

Boigues também fez uma publicação em suas redes sociais, parabenizando a cidade.

#ParabénsItaquá

461 anos, 461 motivos para AMAR nossa Itaquá. Terra de gente trabalhadora, guerreira e acolhedora que nos enche de orgulho. Uma data para valorizar a nossa história, viver o presente e olhar para o amanhã com a certeza de que uma cidade melhor nasce a cada dia. Eu e a Mila agradecemos a todos vocês que são parte dessa linda trajetória. A gente ❤️ Itaquá! 🎉🎉

Abraços, Delegado Eduardo Boigues”