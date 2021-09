Dentre as vagas anunciadas, dez são para Pessoas Com Deficiência (PCD); todas as vagas são em Poá e apenas uma exige experiência

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Poá conta com 20 vagas de emprego disponíveis, sendo 10 para Pessoas com Deficiência (PCD). Localizado nas dependências do Núcleo de Atendimento à População (NAP), na rua Vinte e Seis de Março, 72, Centro, o posto está aberto para atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

De acordo com o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho e responsável pelo NAP, Alcides Leme da Silva Júnior, o Posto de Atendimento ao Trabalhador conta com 10 vagas para PCD. “Essas vaga são de Operador de telemarketing, ativo e receptivo, em Poá. Não precisa ter experiência, apenas ter o Ensino Médio completo”, destacou.

O PAT também disponibiliza uma oportunidade para Auxiliar de Escritório e outra para Auxiliar de Expedição, além de oito vagas para Vendedor de Porta a Porta. Com exceção do Auxiliar de Expedição, nenhuma delas exige experiência, somente o Ensino Médio completo. Todas as vagas estão situadas no município de Poá.

O secretário ressaltou que, em razão da pandemia, o número de vagas de emprego ainda está baixo na cidade, mas deve aumentar gradativamente com o retorno da liberação para atuação do comércio. “A tendência é que a economia volte a girar e, consequentemente, comecem a surgir às vagas de emprego. O PAT está recebendo as oportunidades das empresas e comércios da cidade e, paralelamente, realizando o cadastramento dos munícipes que comparecem no Posto a procura de emprego”, disse.

Para concorrer a qualquer uma dessas vagas, basta se candidatar pelo aplicativo SINE FÁCIL. Ou então, os interessados devem comparecer ao posto, munidos de um documento com foto e CPF. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O PAT também disponibiliza os serviços de habilitação em Seguro Desemprego e orientações sobre carteira de trabalho pelo site: pat.agendasp.sp.gov.br.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá