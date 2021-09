Telhado da unidade está sendo substituído em nova ação de modernização

O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve nesta segunda-feira (06/09) na Santa Casa de Misericórdia de Suzano para acompanhar o andamento das obras da unidade. O local atualmente recebe a substituição da estrutura do telhado e deve ser beneficiado com outras melhorias ao longo dos próximos meses. A medida está sendo realizada de forma a não comprometer o atendimento dos pacientes.

Entre o ponto facultativo de 6 de setembro e o Dia da Independência do Brasil (07/09), uma equipe de 20 colaboradores atuou no local dando continuidade às ações de modernização. Com o auxílio de um guindaste, eles fixaram novas alças de suporte metálico e se concentraram nas mudanças estruturais do novo telhado. Além disso, as caixas d’água também foram trocadas.

Com previsão de conclusão em seis meses, a obra contempla uma área de 900 metros quadrados e é executada pela Fort Service Company e Construtora Eireli, empresa vencedora do processo licitatório. O investimento total é avaliado em R$ 878 mil, com recursos próprios da unidade, vindos de repasses fixos dos governos Federal, Estadual e Municipal.

Na ocasião, o chefe do Executivo vistoriou o andamento da ação ao lado do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, do assessor da Unidade de Planejamento Estratégico (Upae), Rodolfo de Matteo, do gerente operacional da Santa Casa, José Carlos Coreia, do responsável pela construtora, Valter Rodrigues de Oliveira, e do engenheiro da Fort, Oswaldo de Matteo.

Ishi ressaltou os impactos positivos que a revitalização trará, pois a antiga condição do telhado causava diversos problemas para os servidores, como a interdição de áreas da unidade, por exemplo. “Com esta reforma, teremos uma estrutura completamente nova, o que nos permitirá levar muito mais conforto e segurança aos pacientes e trabalhadores da Santa Casa. A obra está prevista para acontecer em quatro etapas, portanto com a conclusão da parte superior o restante da instalação também deverá receber melhorias”, disse.

Em sua fala, Ashiuchi destacou a importância da Santa Casa da Misericórdia no atendimento de toda a população de Suzano, bem como o ineditismo da reforma. A ala não recebia manutenções desde 1964. “A medida garante a modernização do espaço e ainda promove melhores condições de acolhimento dos cidadãos. Esta obra faz parte de uma série de melhorias que vêm sendo implementadas nas estruturas de saúde da cidade para fortalecer o setor e, com isso, levar a melhor assistência médica possível aos suzanenses. Ainda há muito o que ser feito e seguimos empenhados para construir uma Suzano cada dia melhor”, concluiu.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano

Secretaria de Comunicação Pública de Suzano

(11) 4745-2136