A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Serviços Urbanos, realiza melhorias por meio da Operação Tapa Buraco na Avenida Rui Barbosa e ruas adjacentes, no bairro Romanópolis. O local teve recentemente o tráfego alterado para preservação da vida e melhor acesso a via. Tal ação atendeu as necessidades de condutores e pedestres que pediam mudanças para aquele trecho em questão. De acordo com o titular da pasta, Nicolas David, a recuperação da via faz parte de uma série de ações integradas com outras Secretarias Municipais. “O pedido da população para a Rua José Moreno e Avenida Rui Barbosa receber a Operação Tapa Buraco, bem como outras melhorias necessárias para o bem-estar e qualidade de vida dos munícipes é levado a sério. As Secretarias de Serviços Urbanos e Transportes e Mobilidade Urbana estão trabalhando em parceria, de forma simultânea, para trazer mais avanços para a cidade. A Operação Tapa Buraco que acontece neste trecho, também está sendo realizada em outras partes do município”, disse o secretário. Vale salientar que além da recuperação asfáltica, a Secretaria de Serviços Urbanos está realizando em diversos bairros da cidade a melhoria de vias, iluminação pública com Led, limpeza preventiva dos córregos e de descarte irregular de lixos. Para mais informações, basta entrar em contato com a pasta através do telefone 4679-6861.