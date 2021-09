A Prefeitura de Suzano mantém atendimento constante às demandas de melhorias na iluminação pública da cidade. De acordo com balanço do setor responsável, em agosto foram realizadas 1.129 ações de manutenção por 150 bairros, contemplando todas as regiões do município. Os agentes atuam diretamente nas solicitações recebidas pelo aplicativo gratuito “Ilumina Suzano” (Suzano Iluminação Pública), cumprindo os serviços em até 72 horas.





Conforme os pedidos são acolhidos, os servidores são encaminhados para inspecionar os locais e realizar os devidos reparos. Ao longo do último mês foi feita a manutenção e substituição de 916 lâmpadas, 476 reatores, 335 metros de cabos, 310 relés, além do conserto de braços e luminárias e outros serviços diversos. Com isso, as equipes atenderam ruas de todas as regiões do município, oferecendo soluções de forma ágil para as necessidades dos moradores e garantindo mais segurança a todos.

Entre os principais pontos contemplados estão a Cidade Boa Vista e a Cidade Miguel Badra, ambos com 54 ações cada. A concentração de demandas se dá pelo fato de que são áreas extensas e que representam grande volume populacional. Além destes dois, outros pontos do município também concentraram grande quantia de serviços recebidos, entre eles Vila Urupês (40), centro (39), Parque Maria Helena (35), Jardim Casa Branca (32), Vila Figueira (31), Ipelândia (25), Jardim Cacique (24) e Parque Residencial Casa Branca (22).

Os trabalhos são realizados pelo Consórcio Ilumina Suzano em parceria com a Diretoria de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Por meio do trabalho conjunto, os agentes municipais atuam diariamente pela cidade para garantir a funcionalidade total do parque de iluminação pública suzanense, que atualmente conta com 21.554 pontos de luz.

O chefe da pasta, Samuel Oliveira, ressaltou que as atividades são majoritariamente realizadas com base nas solicitações recebidas pelo aplicativo “Ilumina Suzano”, de uso gratuito. Com este recurso, o morador pode preencher um formulário com seu nome e detalhes do local que precisa do serviço. Após concluir a notificação, ele receberá um código para acompanhar o andamento do trabalho, que é realizado em até três dias.

“Sabemos da importância que a iluminação tem no cotidiano das pessoas, seja promovendo mais segurança para o seu trajeto ao trabalho, para o entorno de sua casa, ou fornecendo melhor visibilidade aos motoristas. Por causa disso, temos um trabalho intensivo para cobrir todos os pontos de iluminação danificados na cidade e reduzir o tempo de resposta dos nossos agentes. A participação da população junto ao aplicativo é muito importante neste sentido, pois nos permite identificar os locais que precisam de reparos e agilizar a execução dos serviços para o benefício de todos”, concluiu.

O “Ilumina Suzano” se encontra disponível para aparelhos celulares com sistema operacional Android e iOS, sendo possível obtê-la nas páginas do Google Play (bit.ly/IluminaSuzano) e da App Store (bit.ly/IluminaSuzApple). Além do aplicativo, pedidos para manutenção da iluminação pública também podem ser feitos gratuitamente pelo telefone 0800-779-3310, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.