A Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade de Poá impediu na manha deste sábado (11) uma invasão da área de preservação ambiental que fica na rua João de Godoy, em Calmon Viana. Cerca de 120 pessoas foram flagradas no local. A maioria dos invasores eram de outras cidades.





A ação contou com o apoio do Departamento de Fiscalização de Posturas, de Habitação, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, além da Defesa Civil e do Conselho Tutelar.

Segundo a secretária de Segurança Urbana, Marlene de Sant’Anna, o setor de inteligência da GCM já teria recebido o alerta de invasão para a madrugada de sábado. “Ficamos a postos, porém, os invasores só agiram após a retirada da viatura do local, por volta das 8h30 da manhã. Já informados sobre o início da ação, retornamos com o Departamento de Fiscalização de Posturas, e com o apoio da GCM de Itaquaquecetuba e Suzano, da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, de Transportes e Mobilidade Urbana, além do departamento de Habitação Social e Defesa Civil”, disse.

Os invasores não apresentaram resistência e deixaram o local no mesmo dia.

“Realizamos o cadastramento dos envolvidos para acompanhamento do Departamento de Habitação. Haverá avaliação social de cada caso. O material utilizado por eles também já foi retirado e tudo transcorreu em paz”, informou o diretor do setor, Antônio Carlos Pereira Silva.

“Parabenizo o comandante da Guarda Municipal poaense, Alexandre Guarnieri, e o Carlos Sousa, diretor da Fiscalização de Posturas, pela ação organizada, responsável e respeitosa junto aos envolvidos e aproveito para agradecer o apoio da corporação das cidades vizinhas, bem como a PM e todos os órgãos da administração municipal envolvidos na ação preventiva. Seguimos com a nossa missão de proteger a cidade sempre com muito empenho”, finalizou Marlene Sant’Anna.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Lucas Bertagnolli, também esteve presente no local.