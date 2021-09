A primeira edição do Pedal Solidário de Ferraz de Vasconcelos, no domingo 12, reuniu 420 participantes e arrecadou quase uma tonelada de alimentos não perecíveis que foram repassados para o Fundo Social de Solidariedade (FSS) local. O passeio ciclístico percorreu 15 km por 22 bairros da cidade. A largada e a chegada ocorreram na Rua D. João VI, 200, ao lado da Praça da Amizade, no Jardim Ferrazense.





Segundo o principal articulador do evento, o vereador Claudio Ramos Moreira (PT), a ideia inicial seria atrair a presença de 600 pessoas e, ao mesmo tempo, angariar 600 quilos de alimentos, porém, essa expectativa foi facilmente superada. Por isso, ele aproveita para agradecer a todos os participantes e patrocinadores, assim como à comissão organizadora do 1º Pedal Solidário de Ferraz de Vasconcelos.

Agora, de acordo com ele, fica a missão de na próxima etapa do passeio ciclístico ultrapassar o resultado alcançado no último domingo. O detalhe legal, segundo o petista, foi o fato do Pedal Solidário contar com a participação de crianças acima de cinco anos e de adultos de até 70 anos de idade. “Na realidade, foi uma verdadeira festa dos amantes do ciclismo e das famílias em geral”, diz Claudio Ramos.

Aliás, por iniciativa dele, a próxima edição do Pedal Solidário já vai integrar o calendário oficial de datas e eventos do município. O projeto de decreto legislativo deverá ser sancionado nas próximas semanas pela prefeita, Priscila Gambale (PSD) que fez questão de prestigiar o final do passeio ciclístico. Com isso, o governo local poderá fechar parcerias sem custo para o erário com entidades privadas para fazer o evento.

Além dela, compareceram os secretários de Esporte e Lazer, José Batista de Souza, e do Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, o vereador licenciado Claudio Roberto Squizato (PL). O vereador Alexandro Santos Alves Silva (PSC), o Teteco, também esteve presente no local do Pedal Solidário. Por fim, Claudio Ramos agradece o apoio do Trânsito, da Guarda Civil Municipal (GCM), do setor de ambulância e da Sabesp, entre outros colaboradores.

Por Pedro Ferreira