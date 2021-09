O vereador Fábio Farias de Oliveira (PSL), o Fábio Wuhalla, propõe a construção de uma quadra de futebol de areia e futevôlei na altura do número 118, da Rua Pedro Leite, na Vila Panucce, próximo à Praça da Bíblia, no centro da cidade. A indicação foi lida na sessão ordinária, nesta terça-feira, dia 14. Agora, a proposta vai ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos.





De acordo com o documento apresentado pelo parlamentar, a instalação da quadra de futebol de areia e futevôlei poderá ser realizada em um terreno ocioso localizado nos fundos do atual campo de futebol existente no bairro. Segundo ele, o espaço vazio é apropriado para abrigar a futura praça de esporte. Ainda, para ele, a construção da quadra é uma reivindicação antiga dos moradores.

Além disso, na mesma sessão ordinária, Fábio Wuhalla vai solicitar também para o setor competente da municipalidade, ou seja, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, chefiada pelo vereador licenciado, Agílio Nicolas Ribeiro David (PSD), a limpeza de uma praça pública nas proximidades do número 221, da Rua Aimorés, na Vila Santo Antônio. O local encontra-se tomado por mato alto.

Outra preocupação do vereador diz respeito à falta de segurança pública para moradores e transeuntes na Rua Gilia, 160, no Jardim Anchieta. No local, existe um prédio escolar abandonado. Por isso, elaborou um requerimento cobrando um reforço no patrulhamento da 3ª Companhia da Polícia Militar, na Vila Romanópolis. O pedido foi aprovado em única discussão nesta terça-feira.

Por Pedro Ferreira