Foi liberada nesta quarta-feira (15) a aplicação da terceira dose da vacina contra Covid-19 em pessoas com 60 anos ou mais. Para tomar a terceira dose, é necessário um intervalo de 6 meses da segunda aplicação.





Para saber se já está na data certa da dose adicional, consulte a data da última dose na carteira de vacinação. É necessário levar o documento de identidade e carteirinha no dia da vacinação.

Seguindo as orientações do governo do Estado, a cidade de Ferraz está aplicando as vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer como dose de reforço.

A cidade possui oito polos de imunização disponíveis, são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo, Cidade Kemel, Santo Antônio e Jardim Yone. Estes com atendimento das 8 às 15h. O “Corujão da Vacinação” segue com atendimento das 8 às 20 horas na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Centro.

“Ainda estamos vigilantes e com a campanha de vacinação a todo vapor para imunizar toda a população. Apesar da queda nos índices de óbitos e internações, o Brasil tem registrado algumas variantes da Covid-19. Acabar com a pandemia é um pacto coletivo e precisamos que cada um faça a sua parte. Por isso, vacine-se”, disse o secretário de Saúde de Ferraz, Clécio Gonçalves.