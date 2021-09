SE JÁ GANHARAM, POR QUE TANTA PREOCUPAÇÃO COMIGO?

De verdade eu queria entender uma coisa, porque o grupo que se instalou na cidade e que hoje detém a prefeitura, a câmara, a ALESP, outros municípios, etc. E que andam arrotando pelos quatro cantos da cidade que já venceram as eleições de 2022, se preocupam tanto comigo? Não são vocês que dizem que o “Cenário” não tem relevância alguma, que não tem prestígio algum e que não é nada na cidade? Por que então, tanta preocupação com o nosso trabalho? Até porque, se fizerem tudo certo, a minha obrigação será só falar as coisas boas de vocês. Então, tentem me esquecer por favor, cuidem das vidas de vocês, pois, graças a Deus, a minha e da minha família, está muito bem, obrigado!

GASTEM DINHEIRO COM OUTRAS COISAS

Sei que o dinheiro que fazem vocês pagarem advogados para ficarem me assistindo todo dia, vem dos nossos impostos. Por este motivo, de certa forma vocês são os nossos funcionários, certo? Então, eu peço a vocês, que gastem o nosso dinheiro com outras coisas mais importantes do que pagar advogados para ficarem assistindo o Bom dia Cenário, a fim de encontrar algum deslize da minha parte para depois me processar. Vão caçar o que fazer, se procurarem, com certeza encontrarão.

QUEREM DIREITO DE REPOSTA?

É fácil, é só tomarem coragem de vir no meu programa fisicamente. Ah, e não pensem vocês que estou implorando para que venham, até porque, a minha audiência não depende do engajamento de vocês, pois, meus conteúdos estão dando de 10 a 0 nos de vocês. Inclusive, as minhas lives de comércio têm mais engajamento. Quando eu falo para tomarem coragem, é simplesmente para economizarem grana com advogados, quando quiserem falar com o meu público, basta ligar ou mandar uma mensagem que dou espaço como sempre dei, e serão tratados como sempre foram, com muito respeito. Mas venham preparados, pois, o meu público é bem crítico e, com certeza, farão perguntas que talvez vocês não estejam preparados para responderem. Só uma coisa não me entra na mente sobre isso tudo: por qual motivo alguém pede direito de resposta para alguém que não tem relevância alguma?

MUDANDO DE ASSUNTO

Que coisa feia o que aconteceu com Rafú Junior no último final de semana, né? Barrar um projeto que beneficia tanta gente com atendimento médico é coisa de gente insensível, na minha opinião. Porém, desta vez fiquei bem contente com a postura de alguns vereadores como, Roberto de Souza, Tonho, Fabinho, Osni Pasquarelli e Juca do São Judas, que defenderam o Mutirão da Saúde, e que, independente de lado político, ao menos neste ponto, ficaram do lado do povo. Aproveito para agradecer as mais de 50 mil pessoas que assistiram minha live no local e as milhares de pessoas que ficaram do lado de Rafú Junior, entendendo que ele faz um belo trabalho com o mutirão. Agora, vamos ver se com toda essa comoção popular, e pressão por parte da câmara, as pessoas deixam de “DENUNCIAR” o mutirão, né? Se é que vocês me entendem.