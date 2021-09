A Bem Protege é uma das maiores do Brasil quando se fala em proteção veicular, pois, se empenha em ter um exclusivo e inovador modelo de gestão, com atendimento altamente qualificado, oferecendo condições especiais à sociedade para que protejam seus veículos.

Transparência, respeito, satisfação dos associados, cordialidade e responsabilidade social, tudo isso está ligado diretamente com os valores da Bem Protege.

A Bem Protege é uma associação com foco em Gestão de Benefícios e oferece aos seus beneficiários o Programa de Reposição de Perdas (PRP) contra colisão, roubo, furto e incêndio, com serviço de assistência 24h em todo o território nacional, e muitas outras coberturas, proporcionando tranquilidade e segurança a todos os beneficiários.

Com profissionais altamente qualificados e estrutura tecnológica, a Bem Protege possui capacidade para atender mais de 200 mil clientes, gerindo todas as etapas do processo e garantindo total satisfação.

Atualmente a Bem Protege conta com mais de 100 mil associados em todo o território nacional, mais de 100 colaboradores diretos e mais de 3 mil colaboradores indiretos, construindo sua 10 anos no mercado, com solidez financeira, gestão moderna e inovadora, colocando-a entre uma das maiores e melhores associações do Brasil. Além de tudo, a Bem Protege possui matriz em Minas e sede em São Paulo.

Entre as diversas pessoas que confiam na proteção veicular da Bem Protege, está o cantor Gusttavo Lima, que é embaixador da associação e recomenda os diversos serviços que ela oferece.

A cobertura da Bem Protege cobre uma grande gama de veículos de diversos tamanhos e finalidades diferentes, é possível proteger motos, carros, caminhões, vans e suas variações. Tudo isso sem burocracia, sem análise de condutor e com preço justo.

Não deixe para depois, proteja seu veículo hoje e fique seguro com a Bem Protege.



Fale agora mesmo conosco pelo WhatsApp: https://wa.me/message/F5LWF4WOA2S7P1