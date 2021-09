Prédio localizado no Jardim América estava causando transtornos aos moradores do entorno; local receberá zeladoria e manutenção do instituto

A prefeita poaense Marcia Bin prestigiou, na manhã deste sábado (11/09), o mutirão de limpeza organizado pelo Instituto Felipe Matheus, no prédio da antiga creche Júlia Monteiro, no Jardim América. O espaço foi cedido pela administração municipal, por meio de um processo de permissão de uso de espaço público, para atender a solicitação do instituto e, ao mesmo tempo, dos moradores do referido bairro para que o prédio recebesse alguma funcionalidade, já que estava causando transtornos aos munícipes por estar abandonado há anos.

“Fiz questão de estar presente no início dos trabalhos de instalação do Instituto Felipe Matheus porque conheço o trabalho que desenvolvem, sei o quanto são dedicados e, por isso, consultei o departamento jurídico para realizar esta concessão de uso. Eles ficarão responsáveis pela manutenção do prédio, dando funcionalidade a ele com o atendimento a pacientes com paralisia cerebral”, destacou a chefe do poder Executivo.

O mutirão que envolveu a limpeza e zeladoria do prédio foi realizado pelos envolvidos com o instituto, juntamente com os pais das crianças que são atendidas pela organização com o objetivo de iniciarem os trabalhos no novo espaço o quanto antes. No último dia 30 de agosto, a prefeita Marcia Bin assinou o Termo de Permissão de Uso por tempo indeterminado, ficando o instituto responsável pela zeladoria e manutenção do prédio localizado na rua rua Mongaguá, 32, no Jardim América

“O Instituto faz um excelente trabalho junto às crianças com deficiência, que é de extrema importância para nosso município, por isso, me comprometi a ajudá-los. Em nome da presidente Neide (Josenilda Maria), parabenizo a todos pelo trabalho. Sempre que estiver ao nosso alcance faremos o possível para auxiliar as instituições que desenvolvam trabalhos de excelência aos poaenses”, finalizou Marcia Bin.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá