Começa nesta sexta-feira (17) e termina no domingo (19) o 1° Festival do Torresmo de Itaquaquecetuba. O evento organizado pela Secretaria de Turismo acontece das 12h às 22h no Parque Ecológico Mario do Canto, que fica na rua Cabrália Paulista, s/n, no bairro Estação e faz parte das festividades de aniversário da cidade, comemorado no último dia 8.



O Festival do Torresmo está sendo realizado por meio de food trucks e como carro chefe, claro, é oferecido o torresmo de rolo, mas ainda há opções de churrasco, hambúrguer, churros, chopps artesanais, porções variadas, pastel, lanche de pernil e outras opções. Os valores dos alimentos serão a partir de R$ 10, enquanto as bebidas poderão variar de acordo com o tamanho, mas também podem ser adquiridas por R$ 12.



Em todos os dias, a população poderá contar com bandas cover do Queen, Charlie Brown Jr e Bon Jovi. As crianças terão área kids para que possam ter participação efetiva, sem contar com os animais que podem ser encontrados no parque. Os munícipes e visitantes ainda contarão com estacionamento gratuito.



De acordo com o prefeito Eduardo Boigues, o festival é uma oportunidade de proporcionar lazer para a população. “Ações inéditas como essa são importantes para que os munícipes possam sair um pouco de casa, mas é claro, sempre com cuidado, porque a pandemia não acabou, mas precisamos retomar com as atividades.”



O secretário de Turismo, Douglas Freire, acrescentou que o momento é de colocar a cidade na rota do turismo. “Itaquaquecetuba é uma cidade com grande potencial e precisamos aproveitar todas as oportunidades. Sem dúvida é o momento de comemorar as conquistas de Itaquá, mas também, fazer a economia girar.”