A UMC e a Prefeitura de Arujá firmaram na manhã desta quinta-feira (16/09) um convênio para atendimento odontológico da população.













O encontro para definição dos detalhes ocorreu no gabinete do prefeito Luis Camargo, o Dr Camargo, e teve a participação do chefe do Executivo, do pró-reitor da UMC, Cláudio José Alves de Brito, da coordenadora do curso de Odontologia, Tatiana Mello, do secretário municipal de Saúde de Arujá, Leonardo Reis, e do coordenador de Odontologia da prefeitura, Felipe Diniz.

De acordo com o pró-reitor da UMC, Cláudio José Alves de Brito, parcerias como esta são muito bem-vindas.

“A UMC seguindo seu protagonismo procura sempre relações como esta que propiciam a seus alunos experiências de atuação no mercado. A universidade está sempre aberta a parcerias com entidades e órgãos públicos”, ressalta.

Para a coordenadora do curso de Odontologia da UMC, Tatiana Mello, todos são beneficiados com essa parceria.

“Alunos e população ganham com isso, possibilitando a implantação de ações efetivas de promoção da saúde”, afirma.

PREFEITURA Segundo o prefeito de Arujá, a partir da semana que vem começarão os atendimentos para os munícipes que já estavam na fila de espera nas unidades de saúde do próprio município.

“Trata-se de mais uma melhoria na Saúde de Arujá, que estamos implementando para atender os nossos arujaenses, de modo que a demanda reprimida passe a ser atendida. Em casos que exijam procedimentos mais complexos, como um tratamento de canal, por exemplo, quando não for possível ser feito nas nossas unidades de saúde do município, os pacientes serão encaminhados para atendimento na Clínica da UMC por meio desse convênio”, explicou Dr Camargo.

Conforme o secretário de Saúde de Arujá, os munícipes que estavam na fila de espera serão chamados pela Secretaria para marcarem a consulta.

“Daí, a importância de manter o cadastro sempre atualizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima”, frisou.

Já Diniz, coordenador de Odontologia da prefeitura, explica que, por meio do convênio, 16 estudantes do último ano do curso na UMC irão trabalhar em conjunto com os dentistas já atuantes e contratados pela administração municipal, para realizarem uma espécie de força-tarefa no atendimento aos munícipes que necessitarem de tratamento ou avaliação odontológica.

“A primeira ação será feita na próxima quarta-feira (22) na UBS do Jardim Fazenda Rincão, em que serão chamados pacientes que já estão na fila de espera para serem atendidos”, finalizou.