Segundo dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a área desmatada da Amazônia em agosto de 2021 é a maior para o mês em dez anos. O instituto monitora a região por satélite e informou que foram desmatados 1.606 km² de floresta em agosto.





O instituto também informou que, se somados os dados obtidos entre janeiro e agosto desse ano, já foram destruídos 7.715 km² de floresta. Esses números acabam sendo os piores da década e chega a ser 48% maior do que no mesmo período do ano passado.

Com 66% de área destruída em agosto, Pará e Amazonas são os estados que mais desmatam. O acre assume o terceiro lugar.

O Pará segue no topo do ranking dos estados que mais desmataram a Amazônia desde maio, com 638 km² destruídos apenas em agosto. Essa área representa 40% de toda a devastação na Amazônia Legal.

“Se quisermos evitar que o ano feche com a maior área desmatada da década, precisamos urgentemente adotar ações mais efetivas, como aumentar o embargo de terras já desmatadas ilegalmente e intensificar operações de fiscalização, com a devida punição dos desmatadores”, disse Antônio Fonseca, pesquisador do Imazon.