Foram reformadas as quadras esportivas do Parque Municipal Nosso Recanto de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer.





Entre as ações feitas, houve ampliação, pintura, plantio de grama e recuperação dos espaços. Além disso, reforçaram alambrados, tabelas, telas e traves de futebol. A reforma aconteceu nas quadras de Basketball, Futebol, Poliesportiva e Tênis.

A reforma acontece pouco tempo após a inauguração do espaço voltado para a prática de Skate, que conta com uma mini rampa de 7,50 metros por 3,50 com um “half pipe” de 1,70 de altura, dois obstáculos do tipo “quarter” de 45 e uma savana dupla.

o Parque Municipal Nosso Recanto fica na rua Lourenço Paganucci, 1133, no bairro Jardim Pérola, em Ferraz de Vasconcelos (SP).