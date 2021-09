Neste sábado (25), data em que se comemora o Dia Nacional do Trânsito, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Transportes, vai promover o primeiro passeio ciclístico com o tema “Itaquá pela paz no trânsito”. O evento faz parte da programação de aniversário da cidade, é livre para todos os públicos e não é necessário se inscrever.



Será um percurso de 7 km com concentração às 8h30 e largada prevista às 9h na Escola de Trânsito, que fica dentro do Parque Ecológico (rua Cabrália Paulista, s/n – Estação). Os ciclistas vão percorrer a área central (praça Pe. João Álvares), seguir pelo Fórum (rod. Alberto Hinoto), Estação Itaquaquecetuba da CPTM (av. Pres. Tancredo Neves) e retornar ao Parque Ecológico, na Escola de Trânsito. Haverá sorteio de brindes no encerramento.



“Não poderíamos deixar de aderir a essa campanha nacional para incentivar o respeito às regras de trânsito. Cada um é responsável pela segurança de todos e por isso é necessário adotar novos comportamentos para reduzirmos o número de acidentes”, reforçou o prefeito Eduardo Boigues.



A Semana Nacional de Trânsito (18 a 25 de setembro) visa conscientizar sobre a preservação da vida dos envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres. Pensando nisso, além do passeio ciclístico, a partir desta quarta (22), haverá uma blitz educativa com panfletagem em quatro pontos da cidade. Serão implantados banners educativos em cruzamentos e locais com grande fluxo de veículos.



Na prefeitura, a intervenção ocorre em dois horários: das 10h às 11h30 e das 14h às 15h. Já na Estação Itaquaquecetuba será das 7h às 8h30. Na quinta (23), ocorre na praça central, das 10h às 11h30, e das 14h às 15h. E na sexta (24) será na rotatória da rodovia Alberto Hinoto com a rua João Barbosa de Moraes, das 10h às 11h30, e das 14h às 16h.



“Só neste ano já realizamos a exposição Maio Amarelo, reinauguramos a Escola de Trânsito e agora teremos a blitz e o passeio ciclístico. Tudo para reforçar a mensagem. É nosso papel promover educação e conscientização no trânsito para todas as idades”, finalizou o secretário de Transportes, Rogério Tarento.