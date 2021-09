As inscrições para o vestibular de Medicina 2022 da UMC estão abertas. Ao todo são 90 vagas para o curso, que é um dos mais concorridos da universidade com vestibulandos vindos de todos os estados do Brasil. Ele tem duração de seis anos.





A Medicina da UMC recebeu nota máxima na última avaliação do MEC e é o único curso particular com 5 estrelas do país pelo Guia Estadão 2020.

O curso tem mais de 50 anos de história e é um dos mais respeitados e tradicionais do Brasil. Os laboratórios são modernos e bem equipados, contando inclusive com um laboratório de simulação realística, que tem como objetivo fazer com que os estudantes enfrentem situações simuladas de emergência preparando-os às que confrontarão durante sua vida acadêmica e profissional.

As inscrições vão até o dia 19 de outubro e podem ser feitas pelo site https://www.umc.br/vestibular-medicina-2022/

A prova acontece no dia 23 de outubro, das 14h15 às 18h15, na própria universidade. Os portões fecham às 14h.