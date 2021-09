Nesta quarta-feira (22), alunos da rede municipal de ensino participantes do projeto “Recicla Ferraz”, da Ong Espaço Urbano, visitaram o Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola, onde participaram de trilhas, conheceram diferentes espécies de animais e receberam orientações sobre a preservação do meio ambiente. A ação foi coordenada pelas secretarias de Educação e Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal.

Durante o passeio, mais de cem crianças conheceram a mini fazendinha, uma das novidades do Parque, que dá acolhimento para os animais, entre saguis, um gavião, cabras, patos, galinhas e os cavalos. Os alunos também conheceram o famoso “Lago dos Patos”, a nova pista de skate e a Eco Loja Beija-Flor. Segundo a pasta da Educação, essa atividade desperta a consciência ambiental desde cedo, atrelada também ao desenvolvimento dos conteúdos escolares.

“Fomentar boas práticas de maneira lúdica e informar sobre a preservação do meio ambiente desenvolverá nas nossas crianças valores e costumes que visam o bem-estar futuro das comunidades. Digo e repito, o ‘Recicla Ferraz’ cumpriu o seu papel brilhantemente e a união das secretarias foi fundamental para que essa mensagem fosse passada da melhor maneira possível. Agradeço também a prefeita Priscila Gambale que se empenhou em levar o Parque Nosso Recanto novamente a vida dos ferrazenses”, destacou o titular do Meio Ambiente, Cláudio Squizato.

ECO LOJA BEIJA-FLOR

A primeira loja de troca de recicláveis do município, a “Eco Loja Beija-Flor”, continua atraindo os moradores no Parque Nosso Recanto. A inciativa visa mostrar que cada material tem seu valor, e o reaproveitamento de materiais incentiva a educação ambiental. Para participar é bem simples, os interessados devem trocar os produtos recicláveis pela “moeda social”, e cada item dispõe de uma quantidade de moedas.



Serão aceitas caixinhas longa vida (como as de leite, suco, creme de leite, leite condensado, milho, entre outras), que devem ser entregues abertas e higienizadas. Dessa forma, facilita o transporte e armazenamento. Vale ressaltar que a cada 20 caixinhas a pessoa troca por uma moeda.

Bolsas, cadernos, utensílios domésticos, alimentos, roupas e produtos de limpeza estarão disponíveis para a troca.