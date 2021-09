O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Ferraz de Vasconcelos se reuniu na última semana e anunciou a retomada de atividades e equipamento públicos esportivos e de lazer, como também, novas mudanças no horário de funcionamento de velórios e funerais. A alteração consta do Decreto Municipal 6.451 e irá cumprir todos os protocolos sanitários de segurança, de forma que não gere aglomerações de pessoas.

Com essa mudança nos equipamentos esportivos, o Parque Nosso Recanto, no Jardim Pérola, funcionará a partir do dia primeiro de outubro de segunda a sexta, das 6 às 16 horas, e sábados e domingos das 7 às 16 horas.

O Ginásio Marcílio Guerra, no Sítio Paredão, e o Paulo José da Cruz, na Vila Santo Antônio, já estão autorizados a funcionarem de segunda a sexta, das 8 às 12 horas, das 13 às 17 horas e das 18h30 às 21h40. Já aos sábados e domingos, das 8 às 12 horas e das 13 às 18 horas. Por fim, o Complexo Esportivo Vila Olímpica, na Vila Sofia, vai atender de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e aos sábados e domingos das 7 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

É importante destacar que apenas as atividades individuais ou familiares serão permitidas no Parque Nosso Recanto, como corrida, caminhada, trilha e skate, conforme a estrutura do local. Não será permitido a ingestão de água diretamente dos bebedouros. As competições nos ginásios e quadras de bairros poderão ser retomadas, mas sem público presencial e de forma que não gere aglomeração de pessoas.

O coletivo reforçou que as mudanças dos velórios e funerais já entraram em vigor. Com isso, para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 a duração máxima do velório será de uma hora, e óbitos sem relação com a Covid-19, até três horas de permanência. Essa medida é válida para ambos os casos a partir do horário de chegada do corpo no local, com limitação de capacidade em 30%.

Já para óbitos em casa em decorrência da Covid-19, os familiares ou responsáveis não deverão manipular o corpo, ou manter contato direto, devendo acionar os órgãos ou serviços especializados.

Além disso, os velórios serão realizados das 8 às 17 horas. Após esse horário, o corpo deverá permanecer no serviço funerário até o dia seguinte, quando será encaminhado para o velório. Vale destacar que os serviços funerários deverão intensificar a frequência de higienização das salas, copas, banheiros, maçanetas, mesas, balcões, cadeiras, entre outros.

As novas deliberações se aplicam aos cemitérios e velórios públicos, privados e aos serviços funerários.

O uso de máscaras em tempo integral e a higienização frequente das mãos será obrigatória em ambas localidades.