Prefeita Marcia Bin atendeu solicitação feita pelo grupo “Mães Azuis”; cartão proporciona a possibilidade de estacionar em qualquer vaga

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, disponibilizou para os poaenses pais de autistas o Cartão de Estacionamento que as isentam de pagamento da Área Azul por duas horas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (20/09), durante encontro da prefeita Marcia Bin com a presidente do Grupo Mães Azuis, Andrea Dul, no Paço Municipal.

“Demos prioridade em atender a solicitação feita pelas Mães Azuis, pois as pessoas portadoras do Transtorno de Espectro Autista (TEA) requerem uma atenção diferenciada. Quando as mães precisam estacionar o carro, por exemplo, e não encontram vagas livres para pessoas portadoras com deficiência, gera uma dificuldade muito grande, já que essas pessoas, em muitos casos, não podem esperar já que necessitam da atenção imediata. Pensando nisso, a prefeita Marcia Bin atendeu ao pedido feito pelo grupo e solicitou à Secretaria de Transportes para que disponibilizasse o cartão”, explicou a responsável pela Pasta, Marlene de Sant’Anna, que esteve presente na reunião, ao lado do chefe de Gabinete, Bruno Kim e do vice-prefeito Geraldo Oliveira.

Segundo a chefe do Poder Executivo, com o Cartão de Estacionamento, é possível parar em qualquer vaga de estacionamento rotativo e a qualquer momento. “Conheço a história das Mães Azuis e sei o quanto são guerreiras e batalhadoras diante das dificuldades do dia-a-dia. Elas estão na linha de frente pelos direitos das pessoas com autismo e precisam ser valorizadas por isso. O que estamos fazendo é apenas uma pequena forma de ajudar estas mães iluminadas nesta linda missão”, afirmou Marcia Bin.



“É uma grande conquista para as Mães Azuis, pois o município conta com cerca de 1,2 mil autistas. As mães precisam sair o tempo todo para realizar exames ou afins. Agradeço a prefeita Marcia Bin pela sensibilidade e disponibilidade”, disse Andrea Dul.

Para obter o Cartão de Estacionamento, os pais e/ou responsáveis por pessoas com autismo devem procurar a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, localizada na rua Visconde do Rio Branco, 55, no Jardim Santa Cruz, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4638-3755.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá