O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Poá conta com 98 vagas de emprego disponíveis para os munícipes que se encontram fora do mercado de trabalho. A unidade localizada nas dependências do Núcleo de Atendimento à População (NAP), na rua Vinte e Seis de Março, 72, Centro, atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

De acordo com o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho e responsável pelo NAP, Alcides Leme da Silva Júnior, o Posto de Atendimento ao Trabalhador conta com 30 vagas voltadas para jovens como oportunidade do primeiro emprego. “São 10 vagas de atendente de lanchonete, 10 de caixa e 10 de recepcionistas. Não precisa ter experiência, é necessário ter apenas o Ensino Médio completo e disponibilidade para morar em outro município”, destacou.

O PAT também disponibiliza 10 vagas para vendedor de porta a porta, sem exigência de experiência e é necessário somente a conclusão do Ensino Médio. “Além destas vagas, contamos ainda com outras 20 oportunidades de emprego para operador de telemarketing, sendo 10 vagas para ativo e receptivo, voltadas para Pessoas com Deficiência (PCD) e outras 10 para Ativo. Apenas a primeira opção exige o Ensino Médio completo”, afirmou Alcides Leme.

Para concorrer a qualquer uma dessas vagas, basta se candidatar pelo aplicativo SINE FÁCIL. Para atendimento no Posto, os interessados devem realizar agendamento pelo site https://pat.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/PAT/ e estarem munidos do RG, CPF e da carteira de trabalho física ou digital. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O PAT também disponibiliza os serviços de habilitação em Seguro Desemprego e orientações sobre carteira de trabalho pelo site:

pat.agendasp.sp.gov.br.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá