Chefe do Executivo esteve nas unidades Professor Raul Brasil, no Parque Suzano, e Comandante Jacques Yves Cousteau, no Miguel Badra

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, visitou nesta quinta-feira (23/09) duas escolas estaduais: Professor Raul Brasil, no Parque Suzano, e Comandante Jacques Yves Cousteau, no Miguel Badra. A ida às unidades teve como objetivo conhecer projetos e ações de sucesso, que beneficiam os alunos e a comunidade.

A primeira agenda foi na Escola Estadual Professor Raul Brasil. Ao lado do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, e da coordenadora de Saúde Mental, Dulce Ramos, Ashiuchi esteve com a diretora Sonia Aparecida dos Santos e com os alunos do projeto de acolhimento “Somos todos Raul”.

Na oportunidade, os estudantes contaram as experiências vividas nas 21 salas, que abrigam laboratórios, ambientes de leitura e um espaço de inovação, com notebooks, smart TV e impressora 3D. Entre os mais de 2 mil metros quadrados de área, a unidade ainda oferece locais de convivência, bloco administrativo e outros.

“Para além da estrutura física, vim conhecer o cenário educacional, priorizando nossos alunos. Trouxe nossa Secretaria Municipal de Saúde para que entendam que a cidade está à disposição para ajudar as famílias, principalmente no que se refere à Saúde Mental, junto aos nossos psicólogos. Gostei muito do grupo de acolhimento que nos recebeu e nos apresentou a escola na visão deles. Desta forma, conseguimos conhecer a fundo toda a unidade”, detalhou o prefeito.

De lá, o chefe do Executivo foi até a Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau, no Miguel Badra, com o deputado estadual André do Prado e com o vereador Marcos Antônio dos Santos, o Maizena. No local, as autoridades se reuniram com o diretor Leandro Melo, os vices Robson Belchior e Luciano Lopes e a professora orientadora de Convivência, Marly Fogo.

O prédio, que tem 17 salas e mais de 1,8 mil alunos, foi totalmente revitalizado, a partir de um projeto cultural, com imagens e desenhos de mulheres empoderadas, que marcaram a história da humanidade. O espaço ainda conta com uma horta dos alunos, que rende verduras e legumes para a própria comunidade.

Ainda durante a visita, o prefeito, o vereador e o deputado conheceram a coordenadora-geral do Grêmio Estudantil “Geração Consciente”, a aluna Evelyn Caroline dos Santos Macedo, que estava trabalhando no projeto “Dignidade Íntima”, que leva absorvente e produtos de higiene às estudantes de baixa renda.











“Fiquei muito feliz com as ações e com os projetos desenvolvidos pelos próprios alunos. É notório o carinho de cada estudante para com a unidade escolar. Todos estão unidos com um único objetivo, que é o de valorizar o prédio e oferecer mais condições de ensino aos alunos vindouros. Parabéns a todos os envolvidos e contem com a prefeitura”, finalizou Ashiuchi.

O vereador, por sua vez, agradeceu a recepção por parte dos gestores do colégio e colocou a Câmara Municipal à disposição dos estudantes. Já o deputado estadual reforçou seu compromisso com a Educação suzanense. “Assim como o Maizena, sou um parlamentar ligado às pautas educacionais. Para mim, é um grande prazer poder ajudar os projetos municipais e da rede estadual. Seguimos trabalhando junto aos diretores e professores, a fim de garantir um ensino cada vez melhor”, concluiu André do Prado.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano